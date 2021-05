Jonas kan droppe hjemmearbejde for første gang i et år

- Det bliver rart at komme tilbage på sin rigtige plads, fortæller Jonas Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Som administrativ medarbejder hos Sport og Fritid i Aarhus Kommune har Jonas Pedersen og kollegerne været hjemsendt, siden Danmark lukkede ned i marts 2020.

- Til at starte med synes jeg, det var fint at arbejde hjemme, men jeg kan mærke, at jeg glæder mig til at komme tilbage. Både det sociale med at komme ned til kollegerne og ind i nogen andre omgivelser end derhjemme, siger han.

Var indstillet på at det ville vare længe

Fagforeningen HK Kommunal organiserer mange af de hjemsendte offentligt ansatte, foreningens medlemmer har oplevet både fordele og ulemper ved det ekstraordinært meget hjemmearbejde under corona-pandemien, fortæller lokalformand:

- De har savnet ro og fordybelse til at koncentrere sig om opgaverne. Det har de haft ved at sidde derhjemme. Det, de så har savnet, er det kollegiale fællesskab med de sociale og faglige relationer, der giver muligheder for at sparre og udvikle. Og så har rigtig mange af vores medlemmer savnet kontakten til borgerne, siger Hans-Henrik Hansen, formand for HK Kommunal Østjylland.

På Jonas Westphall Pedersens arbejdsplads må han og hans kolleger nøjes med at møde fysisk op på arbejdspladsen 20 procent af tiden. Men fra 1. august kan han og andre se frem til igen at kunne møde op permanent.

- Jeg synes selvfølgelig, at vi har ventet i lang tid på at komme tilbage. Jeg havde ikke troet, at det skulle tage så lang tid, men omvendt havde jeg også indstillet mig på, at vi nok var de sidste, der kom tilbage.

Nogle er utrygge ved at komme tilbage

Siden hjemsendelsen er det kun blevet til to korte besøg på arbejdspladsen for Jonas Westphall Pedersen - begge gange for at printe.



- Det er dejligt at være tilbage på sin vante plads og ikke skulle sidde ved et klap-ud-bord derhjemme med en bærbar og kun én skærm.

Tilbagevenden til de fysiske arbejdspladser har dog også medført nervøsitet hos nogle, fortæller HK Kommunal:

- Der er nogen, der har ventet med længsel på at komme tilbage til deres arbejdsplads. Men der er også nogen, de savner kollegerne, men de har det lidt stramt med at komme tilbage. De er lidt utrygge i forhold til at komme tæt på andre mennesker og tæt på borgerne igen, fordi Covid-19-situationen er jo bestemt ikke ovre, siger Hans-Henrik Hansen.

HK indleder forskningssamarbejde

Indtil videre er det dog altså kun få af Jonas Pedersens kolleger, der er tilbage på jobbet på samme tid:



- Det er selvfølgelig ærgerligt, at der ikke er så mange, Der er lige et par stykker. Men vi må jo også kun være 20 procent herinde, siger Jonas Pedersen.

Selvom Jonas Pedersen lige for nu er godt træt af Teams-møder og hjemmearbejde, så kan han sagtens se en plads til det i fremtiden:

- Der er helt sikkert noget af det, man godt kan kigge på og vurdere, hvor effektivt det vil være, men jeg er stadig fan af at komme ind på arbejde.

Hos HK Kommunal vil man nu have undersøgt fordele og ulemper ved hjemmearbejdet

- I mandags traf vi beslutning om at indlede et ambitiøst forskningssamarbejde med DTU. For at få noget forskning og nogle værktøjer som medarbejdere og ledere kan bruge fremadrettet, siger Hans-Henrik Hansen.