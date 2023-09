Romantisk weekend: Ét spørgsmål ændrede stemningen

Men til TV 2 fortæller Christina Lykke Pedersen, at hun opstillede nogle scenarier for Niels Erik Wegger – blandt andet et, hvor hun og Alexander faktisk ville flytte til Randers, mens Alexander fortsætter med at gå i skole og have sin hverdag i Hammel.

Og hun var derfor ikke interesseret i at flytte, fortæller Niels Erik Wegger i seneste afsnit af ’Landmand søger kærlighed’, da Lene Beier kommer forbi for at tage temperaturen på forholdet.

Niels Erik Wegger har tidligere fortalt til TV 2, at han har som ufravigeligt krav, at en kommende kæreste vil flytte til Randers, hvor han har sin slægtsgård.

Det kom derfor ikke som en overraskelse for den 34-årige bogholder, at det var hende, landmanden valgte at invitere med på romantisk weekend.

- Det kan jeg ikke lige svare på. Man kan bare ikke tilgodese alle i sådan en situation. Det er jo ikke fordi, jeg bliver lykkelig af at gøre andre ulykkelige, men der er bare en uligevægt i et forhold, når den ene har et barn.

- Der lå også et pres på mine skuldre. Jeg ville føle et ansvar for at hjælpe med at opbygge en vennebase heroppe, siger han.

- Jamen, det kommer jo ikke til at fungere. I min verden fungerer det ikke at pendle frem og tilbage i så lang tid, siger han.

Christina havde skrevet i sit brev, at hun havde et barn, så det kom ikke som nogen overraskelse.

Christina skrev i sit brev, at hun havde en søn. Skulle du allerede dengang have ladet være med at tage hende med på speeddate?

- Hvad man kunne have gjort, kan man ikke rigtig bruge til noget nu, siger Niels Erik.

- Jeg håbede måske på, at hun havde mere ja-hat på og var mere villig til at tale om nogle alternativer til at pendle frem og tilbage. Jeg har selv været i et forhold, hvor jeg pendlede, så jeg ved, at man bliver træt af det på et tidspunkt.

Fandt kærligheden hos naboen

Både Niels Erik Wegger og Christina Lykke Pedersen er ærgerlige over, at logistikken endte med at spænde ben for et ellers godt forhold.

- Jeg var da forelsket i ham. Man tilbyder jo ikke at flytte, hvis man ikke er forelsket. Men forelskelsen forsvandt lige så hurtigt, den var kommet, siger Christina.

Efter bruddet med landmanden brugte hun et par måneder på at slikke sine sår. Og som det så ofte sker, fandt hun kærligheden, da hun mindst ventede den.

Og det viste sig, at den boede 500 meter længere nede ad vejen, hvor hendes veninde netop var flyttet ind i et nybyggerkvarter.

Ingen af de nye beboere kendte hinanden, så de to kvinder tog sagen i egen hånd og bankede på hos alle naboerne for at invitere dem på et glas vin.

- Og så var han der lige pludselig, smiler Christina om sin nye kæreste Mark, der er 35 år og salgskonsulent.

- Vi vidste med det samme, at der var noget mellem os, og så skrev vi sammen dagen efter og besluttede at tage på date.