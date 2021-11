Regeringen vil udsende sms omkring valget

Coronaepidemien er i vækst herhjemme, og tirsdagens kommunal- og regionsvalg er udfordret af den stigende smitte.

For at undgå store forsamlinger indendørs opfordrer myndighederne til, at man afgive sin stemme i tidsrummet mellem klokken 10 til 15 på valgdagen, hvor der normalt vil være færrest mennesker ved valgstederne.