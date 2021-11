Husk din egen kuglepen: Her er de nye anbefalinger til valget

Borgerne kan også vælge at medbringe egen kuglepen eller blyant, når de afgiver deres stemme på valgdagen. Ligeledes opfordres der til at brevstemme eller stemme uden for myldretiden for at undgå kø.

De forskellige tiltag kan variere i de enkelte kommuner og på valgstederne.

Flere brevstemmer end tidligere

At der opfordres til at brevstemme, er der dog ikke noget nyt i. Det blev der også ved sidste kommunalvalg – og det kan ses i antallet af brevstemmer.

- Vi brevstemmer meget mere. Ved de senere valg har man faktisk valgt at udvide adgangen til at brevstemme. Det har borgerne gjort i et stort omfang, siger valgforsker ved DMJX i Aarhus Roger Buch til TV2 ØSTJYLLAND.