Kandidattesten: Her er de mest populære politikere i din kommune

Ifølge TV 2 er resultatet lavet ud fra en model, hvor det giver tre point at være det bedste match for en bruger, to point at være næstbedste match og et point at være tredjebedst match.



En bruger kan dog godt have taget testen flere gange, så listen betyder ikke nødvendigvis, at eksempelvis silkeborgenserne samlet set er mest enige med kandidaten på førstepladsen.

Listen viser udelukkende, hvem der er dukket oftest op i kandidattesten under "mest enig".