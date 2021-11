Professor advarer mod tvang: – Sådan en pandemi er lidt af en krudttønde

Spørgsmålet om kravet har åbnet en kløft gennem det østrigske samfund. Og af samme grund skal man som udgangspunkt være varsom med at ty til tvang for at tæmme smitten.

Sådan lyder det fra Michael Bang Petersen, der er professor og leder af HOPE-projektet.

- Man kan måske løse den sundhedsmæssige krise ved hjælp af tvang. Men det kommer til at skabe udfordringer for det samfund, der kommer ud af krisen, siger han.

Østrig er "virkelig polariseret"

Gennem coronakrisen har europæiske byer set en lang række voldsomme demonstrationer mod restriktioner. Og så sent som fredag blev to personer såret, efter at politi affyrede varselsskud under uroligheder i den hollandske by Rotterdam.

Ifølge Michael Bang Petersen er det dokumenteret flere gange, at coronapandemien har givet mange en følelse af udmattelse og tab af kontrol.