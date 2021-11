Restauratører vil have dækket hjemsendelser af ansattes børn

Det mener Horesta, der er brancheorganisation for hoteller og restauranter.

- I rigtigt mange stillinger er det muligt at arbejde hjemmefra. Det er det ikke hos os. Men kokke og tjenere bliver bedt om at blive hjemme for samfundets bedste, også selv om de ikke er syge, siger Kristian Nørgaard, der er politisk direktør i Horesta.

- Det kan være fordi man er nærkontakt eller har et barn, der har corona.

- Så synes jeg kun det er rimeligt, at vi får noget af den regning dækket, og det kunne man gøre ved at genindføre den rettighed, vi tidligere har haft, siger Kristian Nørgaard.

Tidligere under coronapandemien har det været muligt for virksomheder at søge om refusion hos det offentlige fra de ansattes første sygedag.

Flere andre bakker op

Den ordning stoppede 1. juli, og derfor er det igen virksomheden, som skal betale de første 30 dages sygdom, som det var før coronapandemien ramte.

Men det koster virksomhederne dyrt, mener Horesta.

- De har stadig lønudgifterne og det store omsætningstab, når medarbejderne ikke kan være der og være med til at omsætte, siger Kristian Nørgaard fra Horesta.