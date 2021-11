For to måneder siden arbejdede han i Superbrugsen – nu skal han være borgmester

Resten af dagen skal Michael Stegger Jensen rundt i hjemkommunen og pille resten af sine plakater ned fra lygtepæle, og så står den på afslapning og tid med familien efter et par hektiske dage.

Men inden længe begynder forberedelserne på borgmesterarbejdet, og her er Michael Stegger Jensen sikker på, at han kan bruge sin erfaring fra Superbrugsen i sit nye arbejde.

- Jeg tror, at evnen til at kunne tale med alle mulige folk og skabe en relation vil komme mig til gode. For mig handler det om at have en nærhed til borgerne, og jeg vil sætte en ære i at komme rundt og besøge så mange som muligt, siger han.

Som eksempel nævner han, at han allerede har besluttet én gang om måneden at flytte borgmesterkontoret ud i kommunen. Det kan være på en skole eller lignende, hvor de lokale kan komme at tale med borgmesteren og fortælle, hvad der fylder i hverdagen, netop dér hvor de bor.