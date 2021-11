Ny mand i spidsen for Syddjurs

Efter cirka tre timers forhandlinger trådte politikerne ud med Michael Stegger i spidsen.

Der er ingen socialdemokratiske udvalgsformænd i den nye konstituering. Michael Steggers kommentar til det er:

- Jeg har hele tiden sagt, at borgmesterposten var vigtigst, og det er jeg lykkes med at få, så jeg er glad, siger han.

Men er det nok?

- Ja.

Claus Wistoft (V) er skuffet

Det var en lettere skuffet borgmesterkandidat fra Venstre, der kom ud fra forhandlingerne.

- Jeg er skuffet på den måde, at jeg tror, vi var meget få stemmer fra at flytte et rødt mandat til blåt, siger han.

Hvorfor lykkedes det dig ikke at få Heine overtalt?

- Det skal du spørge Heine (Iversen, Rad. V.) om.