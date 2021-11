Anklage: Freyja kunne måske stadig have været her i dag

Forskning viser at drab kan undgås

Søren Rye, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns politi har forsket i 77 danske partnerdrabssager som en del af en uddannelse ved Cambridge University i England. Her fandt han ud af, at der findes forudgående fællestræk ved størstedelen af de mænd, der slår tidligere eller nuværende partnere ihjel. Blandt andet selvmordstanker.

- I 68% af de drabssager, jeg undersøgte, havde drabsmanden selvmordstendenser ved enten trusler om, tanker om eller forsøg på selvmord, eller ved at begå selvmord.

Søren Rye kan og vil ikke udtale sig om den konkrete sag med Flemming Mogensen, men han mener på et generelt plan, at myndigheder burde arbejde meget mere systematisk med risikovurderinger.

- Flere myndigheder, f.eks. sundheds- og sociale myndigheder, bør benytte et risikovurderingsværktøj, som vi gør i politiet, hvor vi definerer forskellige indikatorer, der kan advare os om sager, hvor der er risiko for vold.

Han foreslår et system og et samarbejde, som man har det på SSP-området, hvor flere myndigheder deler informationer på tværs. Men det vil kræve en lovændring

- Min forhåbning er at man kan forhindre 1-2 og måske endda flere drab hvert år, hvis vi bliver bedre til at dele informationer på tværs i et fællesoffentligt system af en slags.

'Hvordan kunne de tage chancen?'

Alex Mogensens tillid til systemet, som han kalder det, kan ligge på et meget lille sted.

- Jeg kan ikke rigtigt være i mig selv over, at det er sket igen. Jeg prøver at tænke på noget andet, men det er svært, for der er masser af ting, der minder mig om det. Det kan være, jeg går hen i stuen og ser et billede af Freyja eller et billede af mine små søskende (Flemming Mogensen og Freyja Egilsdottir har to børn sammen red.). Så kommer jeg til at tænke på, at deres liv også er ændret for altid, siger Alex Mogensen.



Han har tvivlet på, om det overhovedet nytter noget at stå frem og fortælle sin historie. Om noget kan forandres til det bedre, men han gør det alligevel. For noget skal ændres, så andre i lignende situationer får hjælp eller bliver stoppet.

- Jeg forstår ikke, hvordan de kunne tage chancen og afvise ham. Det giver ingen mening, siger han.

TV2 ØSTJYLLAND har gennem flere uger været i kontakt med den ansvarlige overlæge i psykiatrien, Farahna Harees, og hun ønsker først at kommentere på kritikken fra Alex Mogensen søndag aften i vores nyhedsudsendelse kl 19.30.

Herefter kommer hendes svar på kritikken til at fremgå af denne artikel.