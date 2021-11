Fra politimand til borgmester: - Mit liv vil ændre sig drastisk

At Lars Storgaard er en driftig mand, er således nok ved at gå op for de fleste. Men det stopper ikke her. Tilbage i 2005 stiftede han sammen med nogle bekendte foreningen Ulstrup Whisky og Øl Laug.

Foreningen arrangerer smagsaftener, ture til whisky- og ølmesser og andre aktiviteter med øl og whisky i højsædet. Derudover bliver politiformen holdt ved lige med løbeture hver uge.

- Jeg har ikke flere timer i døgnet end jer andre, men det gælder om at have en god kalender. Derudover har jeg en kone derhjemme, der sørger for at tingene er i orden på hjemmefronten.