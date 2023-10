Politiet har mørkelagt sagen om 28-årig kvindes mystiske død

Der gik blot tre en halv time, fra 28-årige Henriette Aabenhuus blev fundet død i Grenaa, til politiet fastslog, at der var tale om et selvmord. Den teori har ikke stået til at ændre siden dødsfaldet i 2012. I 11 år har Henriette Aabenhuus’ fortvivlede forældre kæmpet for at få indsigt i sagen, for mange spørgsmål trænger sig på, når man får beskeden, at ens datter selv har valgt døden frem for livet. Men familien har ikke fået svar.

28-årige Henriette Aabenhuus var lige gået i gang med uddannelsen til social- og sundhedshjælper i september, da hun døde en måned senere. Foto: Privatfoto

I alle år har Østjyllands Politi mørkelagt efterforskningen over for familien. De har uden held søgt om aktindsigt i politiets materiale om dødsfaldet. - Vi har haft en masse spørgsmål til Østjyllands Politi, og hver gang vi har spurgt om noget, har vi ikke rigtig kunnet få noget svar. Det blev slet ikke taget seriøst, siger Hanne Aabenhuus, Henriettes mor. Arne Aabenhuus, far til Henriette, kalder politiets håndtering "skandaløs": - Vi fornemmer sådan, at de har lukket den med det samme. siger han.

Hanne Aabenhuus har aldrig troet på, at datteren begik selvmord, og har svært ved at forstå, at politiet var så hurtige om at lukke sagen – en sag, de aldrig nogensinde har fået indsigt i, fordi Østjyllands Politi har afvist deres anmodning om aktindsigt. Foto: Dokumentarkompagniet

Politiet afviser af hensyn til den afdøde Sagen om Henriette Aabenhuus er blevet aktuel igen med TV 2s dokumentarserie ’Blev vores datter myrdet?’.

Se på TV 2 Play TV 2-dokumentaren 'Blev vores datter myrdet?'

Her afdækker TV 2 en række nye detaljer i sagen, og flere eksperter vurderer i dokumentaren, at det er usandsynligt, at den 28-årige kvinde tog sit eget liv. Østjyllands Politi har flere gange afslået ansøgningen fra TV 2s journalister om aktindsigt i forbindelse med dokumentaren.

Sagen kort Mandag den 1. oktober 2012 blev 28-årige Henriette Aabenhus fundet hængt i sin egen baghave i Grenaa.

Hun hang i en usædvanlig position med fødderne stående på jorden, letbøjede knæ og begge hænder holdt i et fast greb om det elkabel, hun var hængt i.

Lægen, der først kom frem til stedet, konstaterede, at dødsfaldet var mistænkeligt, netop på grund af den usævanlige måde, Henriette Aabenhuus stod på.

Men få timer efter hun blev fundet død, konkluderede politiet, at Henriette Aabenhus havde begået selvmord.

Efter tre måneder genåbnede Østjyllands Politi sagen, men i april 2013 lukkede de den igen med samme konklusion om selvmord.

”Det er Østjyllands Politis vurdering, at hensynet til sagens implicerede personer, herunder særligt den afdøde, er mere tungtvejende end hensynet til din journalistiske interesse i at få aktindsigt i sagen,” fremgår det af det seneste afslag. Østjyllands Politis lukkethed undrer Jens Møller, der er tidligere drabsefterforsker hos Københavns Politi. I dokumentarserien 'Blev vores datter myrdet?' siger han, at man i afsluttede sager "normalt får aktindsigt". En lignende sag hos politiet Sagen om Henriette Aabenhuus' død har flere ligheder med en tilsvarende sag fra Østjyllands Politi, hvor et dødsfald ved en fejl blev henlagt som selvmord, indtil en tv-dokumentar kom frem med nye oplysninger. Tilbage i august 1994 vakte det stor opsigt, da Morten Würtz på blot syv år blev fundet død i Aarhus. Han blev fundet hængt – halvt siddende, halvt hængende – under et piletræ med sin livrem om halsen. Obduktionen viste, at dødsårsagen var kvælning. Man fandt ingen spor eller tegn på, at andre havde været på stedet, hvor han blev fundet kvalt. Derfor blev sagen betragtet som en "selvmordsulykke".

Det vakte stor opsigt, da Østjyllands Politi i 1994 konkluderede, at den blot syvårige Morten Würtz sandsynligvis havde hængt sig selv, enten bevidst eller som følge af en ulykke. Her ses politiet ved ulykkesstedet. Foto: Erik Jepsen/Jeppe/Ritzau Scanpix