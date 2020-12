Plejepersonales behandling af 90-årige Else rystede danskerne – sådan har hun det i dag

Når familien í dag træder ind ad døren på plejehjemmet, er det en meget mere smilende og glad kvinde, de bliver mødt af.

- Det giver en ro i maven at vide, at medarbejderne her er kærlige og oprigtigt vil passe på min farmor, siger Charlotte Ahm, der selv er sosu-assistent og værge for Else.

For mange svigt

Selvom Charlotte Ahm er glad for den udvikling, Else har gennemgået, kan hun stadig mærke, at hendes farmor er mærket af de mange grimme oplevelser tidligere.

TV 2s optagelser af Else på Kongsgården viste et massivt omsorgssvigt. Hun blev talt grimt til, tvunget til ting, hun ikke havde lyst til og kunne gå op imod 24 timer uden at få skiftet ble, hvilket gav hende utallige urinvejsinfektioner.