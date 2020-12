Elses barnebarn: Penge til ældre er fint, men det fjerner ikke det ringe menneskesyn

Basal omsorgsmangel

Politikerne er imidlertid opmærksomme på problemet med kulturen i ældreplejen.

- Vi bilder os ikke ind, at vi med denne finanslov løser alle problemer i ældreplejen, erkender finansminister Nicolai Wammen (S) på pressemødet i forbindelse med offentliggørelsen af planen.

- Men det er et stort skridt i den rigtige retning, at vi nu afsætter penge til, at der bliver mulighed for at ansætte flere hænder, siger han.