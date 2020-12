Plejehjems-dokumentar blandt tre nominerede til Cavling-prisen

Ud over TV 2s dokumentar er også Politikens Anders Legarth Schmidts artikelserie om et børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit i Glostrup og DRs dokumentar ’Scandinavian Star’ nomineret.

- Vi er alle tre pavestolte over nomineringen, og det gælder, uanset om vi vinder eller ej. Alene nomineringen er noget af det ypperste, man kan opnå som journalist i Danmark, siger Michael Bech, der sammen med Kim Maintz og Sara Munck Aabenhus, stod bag TV 2s dokumentar.

Mangel på empati og politianmeldelser

I forvejen har de tre TV 2-journalister modtaget Foreningen for Undersøgende Journalistiks gravepris for dokumentaren, der gennem brug af skjulte kameraer satte fokus på behandlingen af den demente Else, der boede på et plejehjem i Aarhus.