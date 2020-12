Plejere fra Kongsgården sigtet efter afsløringer i TV 2-dokumentar

I dokumentaren 'Plejehjemmene bag Facaden’ så man, hvordan flere af de anonymiserede ansatte på Kongsgården bevidst undlod at skifte ble på Else Marie Larsen, og hvordan plejerne lod den 90-årige demente kvinde hænge i en loftslift i syv minutter, selvom Else Marie Larsen gentagne gange udtrykte stærke smerter og ville sættes ned.



Flere eksperter betegnede i dokumentaren behandlingen af Else Marie Larsen som 'uværdig', 'umenneskelig' og 'et overgreb'.



Lettet familie

Det var familien til Else Marie Larsen, der anmeldte plejerne til politiet i forlængelse af dokumentaren.

- Det er nu cirka otte måneder siden, at vi anmeldte de pågældende plejere til politiet, så det er da en lettelse for hele familien, at der nu sker noget fra politiets side. Tilbage står, at vi også håber på, at der bliver placeret et ansvar ved selve forvaltningen og ledelsen, for det kan da ikke være rigtigt, at det kun er folkene på gulvet, der skal straffes, siger Brian Sten Larsen, der er Else Marie Larsens søn.