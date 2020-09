Efter plejesvigt af Else: Røde lamper blinkede i flere år

Den længe ventede undersøgelse af forholdene på plejehjemmet Kongsgården er nu blevet offentliggjort. Den konkluderer blandt andet, at der har manglet ”kontinuitet og balance på mange parametre”, og at der ”ikke har været den nødvendige ledelseskraft og ledelsesstabilitet.”

Rapporten konkluderer også, at den faglige kvalitet har været under pres blandt andet på grund af dårlig arbejdskultur, manglende kompetencer og høj personaleomsætning. Med andre ord har der altså været stor udskiftning både på lederposterne og blandt personalet.

I grafikken her kan man se, at der både har været en mere skæv personalesammensætning, flere fratrædelser og højere fravær på Kongsgården siden 2017 sammenlignet med de øvrige plejehjem i Viby-Højbjerg. Foto: Screendump - Aarhus Kommune

Undersøgelsen dækker perioden fra 2017-2020, og det er konsulentfirmaet Implement, der har lavet rapporten for Aarhus Kommune på bestilling fra Sundheds- og Omsorgsudvalget. I går fik udvalget så præsenteret resultaterne.

Der har været så mange røde lamper, der har blinket undervejs på mange niveauer. Lone Hindø, fmd. for sundheds- og omsorgsudvalget, Soc. Dem., Aarhus Kommune

- Det gik virkelig op for os alle sammen, at der har været så mange røde lamper, der har blinket undervejs på mange niveauer. Vi forstår ikke, hvorfor der ikke er nogen, der har reageret, og hvorfor der har kunnet fortsætte i så mange år, siger fmd. for udvalget, Lone Hindø (S).

I rapporten fremgår det, at områdedirektionen i hele forløbet har kendt til problemerne, og at man også har forsøgt at styrke ledelsesteamet.

Det lykkedes at opnå en række positive resultater, blandt andet et markant fald i personaleomsætningen og forbedringer i den generelle tilfredshed blandt pårørende. Til gengæld var der så ”i mindre grad overskud til tæt daglig driftsledelse,” lyder det.

Større ledelseskapacitet skal sikres

Plejehjemmet Kongsgården har været i søgelyset efter TV 2-dokumentaren "Plejehjemmene bag facaden." Her så man blandt andet, hvordan 90-årige Else Marie Larsen blev udsat for plejesvigt af personalet.

I den 66 sider lange rapport bliver det slået fast, at selvom man har erkendt, at der var problemer, og selvom man har forsøgt at handle på det, er det enten ikke eller kun delvist lykkedes at rette op og skabe forbedringer.

Der bliver også givet en række anbefalinger til, hvordan Kongsgården skal komme på rette køl igen. Det handler blandt andet om at sikre større ledelseskapacitet fremover, at konsolidere personalesituationen, så man kommer på højde med de øvrige plejehjem samt at bruge flere ressourcer på kompetenceudvikling.

Rådmand: Kongsgården skal være blandt de bedste

Rådmand for sundhed og omsorg, Jette Skive (DF), ønsker ikke at stille op til interview om rapporten. Men i en skriftlig kommentar skriver hun blandt andet:

- Min ambition er, at Kongsgården ikke alene skal bringes på niveau med vores andre plejehjem. Det skal være blandt de bedste og et af de mest eftertragtede i Aarhus. Jeg vil vise, hvad der kan lade sig gøre, når man sætter ind med fulde sejl. Det er jeg nu gået i gang med at skabe fundamentet for det, og jeg følger det helt til dørs, siger Jette Skive.

- Jeg er tilfreds med, at rapporten konkluderer, at den handleplan, der blev iværksat foråret 2020, umiddelbart efter at kommunen blev vist TV 2’s optagelser, er et ”rigtigt og vigtigt fundament” for at Kongsgården kommer helt i mål, lyder det fortsat.

Sundheds- og omsorgsudvalget besluttede efter præsentationen onsdag, at rapporten skal drøftes tilbundsgående på udvalgets næste møde d. 16. september.