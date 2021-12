Pladsbilletter er et krav, men de bliver ikke gratis

Er det fair, at billetterne fortsat vil koste noget, når det bliver et krav at have en pladsbillet?

- Vi risikerer, at folk booker flere pladser, end de har brug for, og juletrafikken er vigtig for mange mennesker. Så vi fastholder prisen for at give folk den tryghed, at de kan få en pladsbillet.

Kravet om pladsbillet gælder som udgangspunkt frem til 16. januar.

Krav om coronapas

Udover kravet om pladsbillet i bestemte tog bliver det fra søndag klokken 8 obligatorisk at have coronapas i fjernbusser og fjerntog. Det er første gang under pandemien, der er krav om gyldigt coronapas i kollektiv transport.