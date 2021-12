Familiekrise op til jul? Sådan undgår du den store konflikt

Hun fortæller, at usikkerheden omkring, hvordan julen bliver, og hvem de skal fejre den med, er et stort samtaleemne for hendes klienter.

Lene Søe, der er psykolog i Risskov, fortæller, at det for mange mennesker kan være svært at sige sin ærlige mening omkring de bekymringer, de går med i forhold til en god, men coronasikker jul i familiens skød.

- Det er noget, der bliver talt om hos mine klienter. Skal man rejse eller blive hjemme, og gør det overhovedet nogen forskel?, siger Lene Søe, selvstændig psykolog, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Bedsteforældrene er også nogle gange bange for at blive smittet. Der er forskellige temaer for de personer, jeg ser i klinikken, siger hun videre.

En åben og realistisk tilgang

Det kan kræve en god portion mod at starte samtalen om en coronavenlig jul. Så hvordan håndterer man snakken, når den opstår?

Familieterapeut Vinni Aarkrog fra Malling mener, at det blandt andet handler om at tale åbent i familien.

- Det kræver rummelighed, og det er en fordel at være bevidst om, at folk har forskellige forventninger til julen. Få fortalt åbent om, at man selv kan være nervøs for, hvordan julen bliver, siger Vinni Aarkrog.