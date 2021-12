Opfordring: Aflys indendørs sport i juleferien

Elitesport går fri af opfordringen, men breddesporten rammes.

- Opfordringen til at droppe indendørs aktiviteter i juleferien støtter vi selvfølgelig i DBU, skriver Dansk Boldspil-Union på sin hjemmeside.

- Vi er naturligvis kede af, at vi igen er nået dertil, hvor vi bliver nødt til at anbefale vores klubber at lukke ned for indendørs aktiviteter, men vi har i snart to år udvist ansvar og fulgt myndighedernes anbefalinger, og det gør vi igen.

Ingen tilskuere til eliteidræt

Helt smertefrit slipper eliteidrætten dog langtfra, efter at de nye restriktioner er blevet meldt ud.

Fra søndag morgen og frem til 17. januar må der ikke være tilskuere på lægterne til kampe og stævner.

Det betyder blandt andet, at håndboldkampen mellem Danmark og Norge i Royal Arena kort før EM bliver uden fans.