Organisationer advarer om vaccinekonflikter blandt børn

Rasmus Kjeldahl er ikke i tvivl. Ansvaret ligger hos de voksne, og han opfordrer til, at de er opmærksomme på at tale med deres børn om, at det er okay at have forskellige holdninger.



- Ligesom det er frivilligt for de voksne, om de vil vaccineres, så er det det jo også for børn. Vi skal ikke sætte hinanden og hinandens børn i den situation, at de bliver udskammet, fordi de træffer et valg, mener Rasmus Kjeldahl.

Kan få konsekvenser for børnene

En lignende melding kommer fra Marie Tolstrup, der er børne- og ungdomspsykolog og medlem af dansk psykologforenings corona-ekspertpanel.

Hun oplever, at den polariserede debat på de sociale medier, og hvordan der tales om spørgsmålet i hjemmet og i klasseværelset, ofte smitter af på børnene.