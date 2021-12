Makkerpar på over 70 år laver Danmarks tog

En glad chef

Makkerparret arbejder med at lave og reparere dele til tog – primært hjul. Og deres chef, Morten Hartvig Jakobsen, er glad for at både Torben og Stig fortsat vil bidrage.

- Det kan ske, at jeg kan få fat i nogen, der er yngre. Men der er ingen tvivl om, at det er svært at finde en på 20 år med 40 års erfaring, siger chefen til TV2 ØSTJYLLAND.