Mange danskere er bekymret for hukommelsen: Se de ti tegn - er det demens eller almindelig forvirring

Hvor ligger bilnøglerne, og hvad var navnet på gårsdagens film?

Det er spørgsmål, som jævnligt dukker op hos mange, og som kan give anledning til bekymring for hukommelsesrelaterede sygdomme.

En ny Megafon-måling lavet for TV 2 viser, at 42 procent af danskerne over 40 år af og til er bekymrede for deres hukommelse. 23 procent svarer, at det er sandsynligt eller endda meget sandsynligt, at de vil gå til lægen for at få undersøgt deres hukommelse.

Hvis man er tynget af noget, har for meget om ørerne eller mangler ro i hovedet, så er det nogle af de ting, der er allermest afgørende for vores dagligdags hukommelse. Asmus Vogel, neuropsykolog

TV 2 har forelagt undersøgelsens resultater for neuropsykolog Asmus Vogel fra Rigshospitalets Hukommelsesklinik. Han er ikke overrasket.

- Umiddelbart kan det godt lyde som et højt tal, men det svarer meget godt til undersøgelser, vi kender fra udlandet, siger Asmus Vogel.

DEMENS Demens er en samlet betegnelse for en række symptomer, der viser sig, når hjernen bliver svækket af sygdom. Flere end 200 forskellige sygdomme kan føre til demens. Cirka 87.000 har demens herhjemme, heraf er knap 3000 under 65 år. Hver dag får 20-25 personer i Danmark stillet en demensdiagnose. Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom. Man ved ikke, hvorfor demens opstår, men det skyldes altid sygelige forandringer i hjernen. Til gengæld kan hjernen i perioder være belastet af andre ting, og det kan gå ud over vores hukommelse.

Hukommelsesklinikken mærker også selv, at der er en stor bekymring for hukommelsesrelaterede sygdomme i befolkningen. Hvert år henvender 1600 nye patienter sig til klinikken for at blive undersøgt. Men mere end hver tredie har ingen sygdomme i hjernen.

- Noget af det, vi ved, der spiller rigtig meget ind i forhold til, om man oplever, man har hukommelsesproblemer, det er, hvordan ens sindstilstand er. Det vil sige, hvis man er tynget af noget, har for meget om ørerne eller mangler ro i hovedet, så er det nogle af de ting, der er allermest afgørende for vores dagligdags hukommelse, forklarer Asmus Vogel.

Sådan forbedrer du hukommelsen

Heldigvis er der flere ting, man kan gøre for at huske bedre. Hukommelsesteknikker, fokus på den rigtige kost, afstressede meditation og motion er alle medspillere til en bedre hukommelse.

- Man kan lære at bruge effektive strategier, når man skal huske. Og så kan faktorer som kost og motion også have en gavnlig effekt på evnen til at lære nyt, forklarer Asmus Vogel.

Ifølge en opgørelse på Sundhed.dk er cirka 80.000 danskere i dag diagnosticeret med en demenssygdom. Forekomsten stiger med alderen. Hos ældre på over 90 år lider cirka 30 procent af demens.