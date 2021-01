Magnus Heunicke indkalder partier til møde med to punkter på dagsordenen

- De har meldt ud, at de kommer til at køre hurtigtest på et tidspunkt. Men indtil hurtigtest for mutationen bliver en realitet, er der brug for hjælp - og der er hjælp at få, for hospitalerne har en en enorm kapacitet til at sekventere, og noget af den kapacitet kan eventuelt bruges til at analysere coronavirus. Det kan gøres hurtigt og kræver blot, at SSI deler prøverne ud til de hospitaler, der kan hjælpe, lyder det fra Astrid Iversen.

Bør overveje at ændre i vaccineprocedure

Desuden har Storbritannien ændret i vaccineproduceren og udsat stik nummer to. Egentlig skal der, tre uger efter det første stik med coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech, gives en dosis mere.

Men briterne har valgt at ændre i proceduren, så det andet stik først bliver givet efter 12 uger. Det giver den fordel, at flere kan blive vaccineret med det samme.