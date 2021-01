Mor vil holde datter hjemme fra i morgen: - Synes ikke, jeg kan tillade mig andet

- Jeg har snakket med hende om situationen, for det er vigtigt, at hun er involveret. Det er ikke for evigt, og vi kan sagtens aktivere hende herhjemme. Hun skal nok overleve at savne sine venner lidt, siger Noura Sharif.

Opfordrer til at holde børn hjemme

Beslutningen om at holde daginstitutionerne åbne møder stor kritik fra de ansatte i dagtilbuddenes fagforeningerne.

Formand i pædagogernes fagforening BUPL Elisa Rimpler har tidligere været ude med følgende opfordring forældrene til de børn, som går i institution:

- Hvis man har mulighed for det, så behold børnene hjemme. Måske en dag, måske nogle timer, men vær med til at løfte denne her opgave, så institutionerne ikke bryder sammen, sagde hun til TV 2 den 30. december.