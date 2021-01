Studerende laver citatbænke: Skal bryde tabu

- Vi fik en opgave om at skabe et produkt, der kunne skabe værdi for ældre med demens. Der er vildt mange, der er pårørende til en demensramt, eller som kender nogen, der er ramt. Men der er også mange, der ikke ved noget om sygdommen. Så vi ville gerne give et indblik i, hvordan det er at have demens tæt inde på livet, siger Matilde Houe Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.