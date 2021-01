Her er de restriktioner, vi kan indføre, hvis muteret virus spreder sig

Lige nu ligger risikoniveauet i Danmark på fire ud af fem, og der er stadig forskellige restriktioner, som endnu ikke er taget i brug for at inddæmme smittespredningen i landet.

Her er de nogle af de restriktioner, som ligger klar i regeringens værktøjskasse:

- Forsamlingsforbud på under ti eller decideret begrænsning af udgangsforhold

Forsamlingsforbuddet ligger lige nu på ti personer i hele Danmark og har gjort det siden 26. oktober, hvor det blev sænket fra 50. Det kan dog skrues endnu længere ned, hvis regeringen vurderer, at der er behov for det. I yderste konsekvens kan der blive tale om et udgangsforbud, som vi blandt andet har set det i lande som USA og Frankrig.

- Brug af mundbind generelt i det offentlige rum

Siden 29. oktober har der været mundbind på danskernes ansigter, når vi har færdedes på indendørsområder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i detailhandelen, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og i offentlig transport. Der kan dog skrues yderligere op for påbuddet, så det gælder for al færden i det offentlige rum generelt. I Italien er det eksempelvis obligatorisk at bære mundbind udendørs, når man færdes steder, hvor der er andre mennesker, end dem man bor sammen med.

- Lukning af dagtilbud

Både grundskoler og ungdoms- og voksenuddannelser er lukket for fysisk fremmøde og overgået til fjernundervisning. Landets dagtilbud holder dog stadig åbent for pasning af samfundets yngste. En ordning som kan lukkes helt, hvis regeringen vurderer, at det er nødvendigt.

- Fuldstændig lukning af restauranter og caféer

Siden 9. december har det ikke været muligt at indtage hverken vådt eller tørt på landets restauranter og caféer. Men stederne har stadig haft mulighed for at sælge takeaway. Det kan dog ændres til en fuldstændig lukning, hvis landets risikoniveau stiger.

Hjemsendelse af privatansatte, som ikke varetager kritiske funktioner

På nuværende tidspunkt opfordres offentligt ansatte, som ikke varetager kritiske funktioner, til at arbejde hjemmefra. Samtidig opfordres privatansatte, som har mulighed for at løse deres arbejdsopgaver hjemmefra, til at gøre det. Det kan dog strammes yderligere til hjemsendelser, hvis risikoniveauet stiger.

Lukning af professionelle idrætsbegivenheder

Idrætshaller og fitnesscentre er lukket helt ned. Det er dog stadig muligt for landets sportsglade personer at deltage i udendørs idrætsarrangementer med op til 500 siddende personer. Men også det kan ændre sig.

Begrænsning af belægningen i offentlig transport

DSB kører allerede nu med et nedsat antal pladser og sælger kun 70 procent af deres pladsbilletter til Intercity-tog. Regeringen kan også gribe ind og indføre krav om en begrænsning i antallet af passagerer i den offentlige transport, hvis de vurderer, at det er nødvendigt. På nuværende tidspunkt opfordres danskerne til at rejse uden for myldretiden og tage cyklen på kortere ture.

Professor: - Den skal tages alvorligt

Den engelske virusvariant er ifølge Statens Serum Institut vurderet til at være mellem 50 og 74 procent mere smitsom end de allerede kendte varianter, og ifølge myndigheden er omkring 800 mennesker i Danmark smittet med den muterede virus.