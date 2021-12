Lang ventetid på PCR-svar - testsystemet er under massivt pres

På Testcenter Danmarks hjemmeside fremgår det, at man bør bestille tid til en ny PCR-test, hvis man ikke får svar inden for 24 timer.

TV 2 har forsøgt at få et svar på, om den opfordring stadig er gældende, når nu man ved, at der er længere svartid for mange.

Det er ikke lykkedes.

Tag kviktest

For at lette presset på PCR-testsystemet mindede Lisbet Zilmer-Johns på pressemødet endnu engang om, at det for langt de fleste er godt nok at tage en hurtigtest.

- Der er kun tre grunde til at tage en PCR-test: Hvis du har symptomer, er nærkontakt eller har fået en positiv kviktest.