Fregner er populære, men klinikker advarer mod behandling

Samme bekymring over for behandlingen har Sandra Klenz-Rasmussen, der ejer klinikken Human Aesthetics i Albertslund.

Hun oplever dog, at efterspørgslen efter fregner gennem permanent makeup toppede for et godt stykke tid siden.

- En sjælden gang imellem får jeg en henvendelse om det, men jeg slår hårdnakket ned og siger, at jeg ikke vil have noget med det at gøre, fortæller Sandra Klenz-Rasmussen, der også er uddannet sygeplejerske.

Vil se ud som på Instagram-filtre

Udover de mulige risici er Sandra Klenz-Rasmussen også skeptisk over for behandlingen, fordi hun - selv hvis det var lovligt - ikke har lyst til at lave noget midt i ansigtet på folk.

Behandlinger med permanent makeup på personer under 18 år er ulovligt i Danmark. Alligevel har Sandra Klenz-Rasmussen oplevet at få henvendelser fra piger helt ned til 14 år.

Sandra Klenz-Rasmussen har altid sagt nej til at lave behandlingen, men hun er ikke i tvivl om, hvor interessen stammer fra.



- De ser det på sociale medier som Instagram og Tiktok og viser billeder af sig selv, hvor de har tegnet sig med en blyant eller har filter på. Nogle har også fregner naturligt, men vil gerne have, at de skal se mere kontrollerede ud og bestemme, hvor de skal sidde, fortæller hun, der frygter, at ønsket om at være med på tendensen kan få nogle til at henvende sig til ikkeautoriserede klinikker.

Vil hellere bruge makeup

På sociale medier florerer flere videoer med kreative guides til, hvordan man kan få fregner uden tatoveringer.

Søger man på "fregner" på Tiktok, flyder det over med videoer, hvor unge kvinder og influenter bruger hårfarve til at sprøjte fregner på sig selv.

Andre tegner selv prikker på huden med hennafarve eller selvbruner.

15-årige Malika Olsen holder sig til kun at tegne fregnerne op med almindelig makeup. En sjælden gang bruger hun også et filter på Instagram eller Tiktok. Hun fortæller, at der på Tiktok er i hvert fald fire forskellige fregnefiltre.