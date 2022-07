Hvorfor stod der pludselig betonklodser i Frederiksgade? - Offentligheden har krav på svar

Han mener, at den manglende åbenhed gør, at folk i stedet spekulerer og lægger teorier på bordet.

- Hvis der ligger terrorsikring bag, er det jo ganske alvorligt, og så synes jeg, det er vigtigt, at der er offentlighed omkring det, hvis der enten er en konkret trussel mod Aarhus, eller hvis man har fundet et sted, hvor der ikke er sikret nok, mener Jakob Søgaard Clausen.



Politiet fortæller, hvad der er brug for at vide

En holdning, som De Konservative i byrådet langtfra deler.

- Politiet vurderer, hvad vi har brug for at vide. Vi har bedt politiet løse en opgave, og jeg har stor tiltro til, at de informerer om det, vi skal vide, og involverer os i det øjeblik, der er behov for det. Jeg har ikke burg for alle mellemregningerne, siger Mette Skautrup (K)