Producent af Cobraen har sat tvilling op i Saudi-Arabien

Men ifølge Berlingske er begge rutsjebaner bygget ud fra samme grundmodel, som hos producenten hedder Energizer.

I begge forlystelser sidder passagerne også med benene frit. Cobraen var 21 meter høj og 53 meter lang, hvor den saudiske er 24 meter høj og 55 meter lang.

Turen med forlystelserne tager også lige lang tid.

Kan ikke anlægge sag

Selvom der er sket to ulykker med Cobraen, siden den åbnede i 2008, har det ikke været muligt for Tivoli Friheden at anlægge en erstatningssag imod Sartori Rides.



Det har forlystelsesparkens direktør, Henrik Ragborg Olesen, tidligere fortalt Ritzau.

- Producenten eksisterer ikke længere. Uden at vide meget om det kører de måske videre i et andet navn, men det firma, vi lavede en kontrakt med i sin tid, eksisterer ikke. Så vi har ingen mulighed længere, sagde han.