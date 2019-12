Fredag vil føles bidende kold

Det er lusket vejr, der ligger hen over Danmark fredag.

Det bliver tørt og lyst, men når man kommer ud i det, vil det føles bidende koldt på grund af vinden.

- Hvis man ikke husker handsker og en varm, vindtæt jakke i dag, vil man fortryde det, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Læs også Politipatrulje og personbil kørte sammen – standsede letbanedriften

Mange vil få en kølig overraskelse, hvis de har kigget ud ad vinduet og måske også tjekket termometret, inden de har valgt det lette overtøj.

- Hvis man sidder i et godt isoleret hus, er det ikke sikkert, man bemærker, at det blæser. Man vil føle, at det er lyst og behageligt vejr for årstiden, men der bliver man snydt, siger Sebastian Pelt.

Solen kan titte frem enkelte steder, og det bliver generelt en lys dag præget af en kold vind. Foto: TV 2

Du får ikke brug for regntøj

Det er vindens såkaldt chill-faktor, der kommer i spil. Selvom termometret vil stå på tre-fire plusgrader, vil det udenfor føles som tre-fire minusgrader i stedet.

- Med den her vind, der kulminerer først på dagen, og hvor vi kan få op til kuling ved de østvendte kyster, vil det føles som frost, siger Sebastian Pelt.

01:14 VIDEO: Hør vejrudsigten for fredag her. Luk video

Til gengæld bliver det en relativt lys dag med mulighed for lidt sol særligt mod nordøst, og det vil være tørt i hele landet, indtil mørket falder på. Det vil blive mere skyet i løbet af dagen.

- Der har virkelig været mange dage, hvor man har skullet huske regntøj, og det skal man ikke tænke på i dag. Man kan højst komme til at fryse, forklarer Sebastian Pelt.

Først hen under aften vil der begynde at kommer lidt regn nogle steder.