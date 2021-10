Flertal i Folketinget indgår aftale om øremærket barsel

I Enhedslisten og SF er glæden langt større.

- Vi er så glade. Det har været en lang kamp. Vi har ikke haft ligestilling, fordi mænd har ikke haft de samme rettigheder som kvinder, men det får de nu, siger Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper.

Hun påpeger, at det kommer til at have en positiv effekt på ligeløn og kvinder på arbejdsmarkedet, at fædre tager mere barsel.

Pernille Skipper er desuden glad for, at aftalen skaber bedre vilkår for forskellige familieformer.

Fremover kan soloforældre dele orloven med et familiemedlem, ligesom LGBT+ familier kan dele barslen mellem forskellige omsorgspersoner. På den måde går ingen familier glip af noget øremærket barsel, selvom der ikke både er en mor og en far.