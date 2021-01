Ellemann erkender problemer - kommentator kalder det 'en fuldbyrdet katastrofe'

- For jeg synes, vi har meget at byde på, og jeg synes, at vi skal være dem, der repræsenterer, at der er to veje i dansk politik, lyder det fra Ellemann-Jensen.

Ifølge politisk kommentator Noa Redington er situationen i Venstre meget alvorlig.

- Det er et parti, som står afpillet tilbage. På mange måder er det en fuldbyrdet katastrofe. Det er historisk, at en tidligere statsminister og tidligere partiformand for et af de regeringsbærende partier i dén grad smækker med døren, lyder det fra Noa Redington.

Kritiserer håndtering af Støjberg-sagen

I sit Facebookopslag kritiserer Lars Løkke Rasmussen desuden Venstre for, at Støjbergs fremtid i partiet blev drøftet af Forretningsudvalget, i stedet for at blive afgjort ved afstemning på et landsmøde.

Præcis som det også skete, da Løkke sammen med tidligere næstformand Kristian Jensen i august sidste år trak sig.