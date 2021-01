Mette F. vil have lokale uddannelser igen: - Jeg synes, det lød smukt

- De fyldte godt op på fodboldhold og håndboldhold. Og de blev brugt som instruktører. Så de forsvandt jo sådan set også, siger han og fortsætter:

- Vi har gudskelov haft et stærkt foreningsliv, og det har afhjulpet det lidt. Byen lever jo stadig, og jeg tror også, at en del sagde til sig selv dengang, at selvom seminariet forsvandt, så skulle byen ikke dø, den skulle stadig udvikle sig. Og det har den også, synes jeg.

Et tab for byen – men ikke for de unge

Formanden for Gedved lokalråd er enig i, at det var et tab for landsbyen, da uddannelsesstedet forsvandt.

- Men det var ikke et tab for de unge i Gedved. Vi bor seks kilometer fra Horsens, så det er sådan set vigtigere for os, at vi har mange gode uddannelser inde i Horsens, siger formand Niels Arne Kjærgaard til TV2 ØSTJYLLAND.