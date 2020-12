V-udvalg: Ingen tillid mellem Støjberg og Ellemann

Sagen bunder i, at Jakob Ellemann-Jensen har sagt, at Venstre vil støtte en eventuel rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis der er grundlag for det. Støjberg har erklæret sig uenig i den linje.

Men et stort flertal bakkede ifølge forretningsudvalgets udtalelse op om netop den kurs.

Det er Stephanie Lose, Jens Ive og Peter Gæmelke, der på vegne af udvalget er kommet med udtalelsen. Lose er formand for Danske Regioner, Ive er borgmester i Rudersdal Kommune, og Gæmelke er landmand.

Ved seneste folketingsvalg fik Jakob Ellemann-Jensen 19.388 personlige stemmer, og dermed blev han den politiker med andenflest personlige stemmer i Østjyllands Storkreds - kun overgået af Nicolai Wammen.