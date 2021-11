Dolberg ramt af kronisk sygdom

Lægerne har meddelt ham, at han kan fortsætte med sit virke som professionel fodboldspiller.

Her er hans fulde besked:

Kære fans,

I den forgangne uge har jeg modtaget nogle resultater fra en medicinsk test, og det viste sig, at jeg har diabetes 1.

Selvfølgelig kom nyheden som en overraskelse, men jeg er ærligt talt lettet over, at jeg har fundet årsagen til, at jeg har følt mig lidt ved siden af mig selv de seneste uger.

Derudover er jeg ekstremt glad for, at lægerne kunne fortælle mig, at det med den rette behandling ikke vil have nogen effekt på min fodboldkarriere.

Jeg har trænet hele ugen, og jeg har det allerede meget bedre. For at vænne mig til behandlingen har jeg sammen med Kasper Hjulmand besluttet, at jeg ikke skal spille med landsholdet i denne uge. I relation til dette vil jeg gerne takke klubben og det danske fodboldforbund for støtten og forståelsen omkring min situation.

Tak! Vi ses snart.

Fik comeback søndag

Angriberen, der til daglig spiller for Nice, er ikke en del af landsholdstruppen, der mødes om lidt for at spille de to sidste VM-kvalifikationskampe.