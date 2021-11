Dolberg er igen klar til kamp for Nice efter at have været hjemme

Kasper Dolberg rejste i slutningen af oktober hjem til Danmark.

Han deltog ikke i den uafgjorte kamp mod Marseille eller 2-1-sejren over Angers.

Situationen betød samtidig, at landstræner Kasper Hjulmand ikke udtog Dolberg til VM-kvalifikationskampene mod Færøerne og Skotland tidligere på ugen.

- Dolberg er desværre ikke til rådighed i øjeblikket. Jeg har talt både med Kasper og med Nice. Vi er blevet enige om, at det bedste for Dolberg er at blive hjemme og forberede sig og komme videre, sagde han ved tirsdagens udtagelse.

Christophe Galtier er glad for landsholdets forståelse.

- Han har ikke deltaget i mere end halvdelen af holdets træninger siden begyndelsen af sæsonen, siger han.