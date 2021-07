Byens stolthed: - Alle fra Voel holder med Kasper Dolberg

Der er gjort klar til kamp med storskærm, fadøl og grillpølser.

Når det danske fodboldlandshold i aften klokken 18 går på banen i Baku, er det med fuld opbakning fra hele landet.

Men i Voel er de måske en smule mere klar end andre steder. Her samles byen nemlig til et storskærmsarrangement og følger bysbarnet Kasper Dolberg.

- Der er jo rigtig mange her i byen, der holder med Kasper Dolberg og med Herrelandsholdet lige nu, og da de gik videre, så tænkte vi, at nu skulle det være nu med et storskærmsarrangement, siger Morten Sabri, der er formand for GFG Voel, og som har været med til at stable arrangementet på benene.