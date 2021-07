Se billederne: EM-kager i høj kurs

Samme oplevelse har de i landstræner Kasper Hjulmands hjemby, Auning, hvor Guldbageren også har lavet en særlig EM-kage, som sælges i forbindelse med Danmarks kampe.

- Det er en othellolagkage, som vi har forklædt som en EM-othello, siger Brian Wulff Rasmussen, der er indehaver af Guldbageren i Auning.

Han har ikke et fuldt overblik over, hvor mange af kagerne, der er blevet solgt i dag, men fortæller, at bageren i forbindelse med de to foregående kampe har solgt omkring 25 af kagerne. Normalt sælger de omkring 6 på en lørdag.

- Det er noget, folk går meget op i, det kan vi i hvert fald mærke, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.