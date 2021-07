Butikschef forkæler ansatte - får øl, vin og tidligt EM-fri

Et sted er de dog heldige. I Kvickly i Ry synes butikschefen nemlig, det er synd for de ansatte, hvis de skal gå glip af kampen. Han har derfor valgt at lukke butikken klokken 17.30 i stedet for klokken 20.00, så de ansatte kan nå hjem og se fodboldkampen.

- 20 procent af vores ansatte sad og var kede af at skulle arbejde, så vi blev enige om at lukke.

- Alle danskere skal alligevel hjem og se fodbold, om de er interessede i det eller ej, så derfor tænkte vi, at der alligevel ikke ville komme så mange, siger Brian Højriis, der er butikschef i Kvickly Ry, til TV2 ØSTJYLLAND.