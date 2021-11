Dumt! Biltyv glemte sin mobiltelefon i bilen

Kort efter blev bilen fundet efterladt på en p-plads i Ebeltoft. I bilen lå en mobiltelefon, som bilejeren ikke kendte til.

Bilejeren kontaktede derefter politiet, som på grund af den efterladte telefon uden problemer kunne finde frem til den formodede biltyv.

Telefonen viste sig at tilhøre en 17-årig ung mand, som blev sigtet for biltyveri og for at have kørt uden førerret. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.