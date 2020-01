Discountkrigen raser - disse kæder åbner nye butikker

Med 515 butikker er Netto landets største kæde for discountsupermarkeder. Faktas 360 butikker gør dem til den næststørste.

Men spørger man de to kæders ledelse om, hvordan de vil gribe 2020 an, kommer der vidt forskellige svar. Mens Netto planlægger at åbne cirka 15 nye butikker i år, regner Fakta med at lukke lige så mange butikker, som de åbner.

– Vi mener, at der er alt for mange fysiske butikker, og at det er en gammeldags måde at tænke på, at den eneste måde, man kan ekspandere, er ved at åbne nye fysiske butikker, siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, der ejer Fakta, til TV 2.

Men en rundringning, TV 2 har foretaget til Danmarks fem største discountkæder – Netto, Fakta, Rema, Aldi og Lidl – viser, at Fakta står meget alene med den holdning. Deres fire største konkurrenter har således planer om at åbne flere butikker, end de lukker, i 2020.

I alt kommer der cirka 45 nye discountsupermarkeder til i 2020.

Derudover har Aldi planer om at næsten fordoble antallet af butikker over ”en kortere årrække”. De har dog ikke oplyst, hvor mange nye butikker der vil åbne i 2020.

Netto vil åbne ”bredt over hele landet”

I stedet for at udvide antallet af butikker vil Fakta i 2020 satse på at modernisere de eksisterende butikker. Det gør butikskæden for at gøre butikkerne mere attraktive for kunderne og blive større på onlinedelen. På den måde vil Fakta fastholde sin andel af markedet, selvom konkurrenterne får nye butikker, fortæller Jens Juul Nielsen fra Coop.

Fra Netto lyder det omvendt, at hvis man vil fastholde sin plads i markedet, er man nødt til at åbne nyt. Det siger Nettos direktør, Michael Løve.

– Jeg tror, man skal være i gang med at lave nye butikker for at holde sit butiksnet ved lige. Vi åbner nok lige omkring 30 nye butikker, men halvdelen af dem er butikker, vi flytter, for at holde vores butiksnet ved lige. Det er lidt over hele landet. Det kan være, hvis der opstår et nyt boligkvarter eller en ny mulighed, siger Netto-direktøren til TV 2.

Han fortæller videre, at det er discountkædens egen vurdering, at der er plads til cirka 600 Netto-butikker på landsplan.

Kunderne vinder på krigen

Krigen mellem discountkæderne har de seneste år haft store konsekvenser for flere af de største spillere på markedet. For to år siden lukkede 47 Fakta-butikker – mere end hver tiende på landsplan – mens Dagrofa i 2017 drejede nøglen om lukkede mere end 100 Kiwi-butikker.

Ifølge Dorte Wimmer ekspert i forbrugeradfærd ved Retail Institute Scandinavia er butikkernes placering ”noget af det vigtigste, når vi skal handle ind”. Samtidig mener hun dog, at det er nødvendigt, at discountsupermarkederne opgraderer sine butikker, hvis de ikke skal tabe fodfæste til konkurrenterne.

Alt i alt er kunderne de store vindere af kampen om discounttronen, mener hun.

– Mange af lavprissupermarkederne har taget en rejse fra at være der, hvor vi i gamle dage stod og rodede rundt i papkasser for at finde varerne, til i dag at være rigtig pæne butikker med et stort sortiment af varer, siger Dorte Wimmer.

Hun fortæller, at der er omtrent 3.000 dagligvarebutikker i Danmark, og at danskerne bruger stadig flere penge i discountsupermarkederne.

Erhvervsmediet Finans lavede i sidste år en brancheoversigt, der viste, at Salling Group, der blandt andet har Bilka, Føtex og Netto i stalden, solgte for godt 59,4 milliarder kroner i 2018. Coop, der råder over Kvickly, Brugsen, Irma og Fakta, omsatte for cirka 37,4 milliarder kroner samme år.