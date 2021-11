Det er på tide at overveje mundbind, siger eksperter efter nye coronatal

Der er lørdag registreret 2948 nye coronatilfælde. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Det er tiende dag i træk med flere end 2000 nye smittetilfælde opgjort per dag efter en uge, hvor onsdag toppede for efteråret med 3007 smittede.

Antallet af indlagte stiger med tre til 319 i alt. Heraf ligger 38 på intensiv, mens 22 er i respirator.

Tallene er bemærkelsesværdige. Men ifølge speciallæge Torben Mogensen er det især antallet af indlagte, der skal fokuseres på.

- Det er værd at bemærke, at antallet af syge ligger nogenlunde stabilt, så det ser ud som om, epidemien er nogenlunde håndterbar, siger Torben Mogensen til TV 2.

Smitten kører rundt i samfundet

Han peger dog på, at antallet af smittede stadig ligger højt, og at der bør overvejes tiltag for at holde den i ave.

- Smitten kører rundt i samfundet for fulde gardiner, og der er behov for restriktioner. Det er på tide at overveje mundbind visse steder, siger Torben Mogensen.

Det samme siger professor emeritus i infektionssygdomme Eskild Petersen. Han mener dog, at epidemien langt fra er under kontrol, og at det på tide med flere tiltag.

- Jeg mener, vi skal dreje på lidt flere knapper og eksempelvis indføre brug af mundbind i det offentlige rum, siger han til Ritzau.

Børn skal have vaccine

Eskild Petersen efterlyser, at børn mellem 6 og 11 år kan blive vaccineret.

- Vi skal have vaccinen godkendt til børn mellem 6 og 11 år og sat fart under revaccination af personer under 65 år, vurderer professoren.

De smittede er fundet på baggrund af 172.316 PCR-prøver, hvilket betyder, at positivprocent ligger på 1,71.

Samtidig er yderligere syv døde med coronavirus.