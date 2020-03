Den store corona-guide: Det må du, det skal du, og det må du ikke længere

Regeringen har udstedt mange påbud, forbud og retningslinjer for danskernes adfærd for at begrænse smitten med corona. Foto: Christoffer Laursen Hald

Danskernes dagligdag har ændret sig markant inden for de seneste uger.

Fra talerstolen lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) 11. marts dele af Danmark ned med retningslinjer, forbud og påbud. På et pressemøde tirsdag i denne uge blev disse skærpet i et forsøg på at begrænse smittespredningen af coronavirussen.

Det kan være svært at overskue, hvad man må, hvad der er forbudt, hvor man må tage hen, og hvor mange man må være sammen med.

Her kommer et overblik over de vigtigste regler for adfærd og opførsel i dagligdagen ud fra regeringens og myndighedernes retningslinjer.

DAGLIGDAG Du må ikke være sammen med flere end ti personer på offentlige steder både indendørs og udendørs. Det gælder til og med 30. marts.



være sammen med flere end ti personer på offentlige steder både indendørs og udendørs. Det gælder til og med 30. marts. Du bør aflyse fester, fødselsdage og middage i dit hjem med deltagelse af flere end ti personer.



aflyse fester, fødselsdage og middage i dit hjem med deltagelse af flere end ti personer. Du bør begrænse antallet af sammenkomster og besøg, og helt aflyse, hvis gæsterne/familiemedlemmerne har symptomer, også selv om det er med under ti personer.



begrænse antallet af sammenkomster og besøg, og helt aflyse, hvis gæsterne/familiemedlemmerne har symptomer, også selv om det er med under ti personer. Du bør undgå fysisk kontakt, eksempelvis håndtryk, knus og kindkys. Også ved familiebesøg.



undgå fysisk kontakt, eksempelvis håndtryk, knus og kindkys. Også ved familiebesøg. Du skal holde 1-2 meters afstand til andre personer.



holde 1-2 meters afstand til andre personer. Du må gerne være sammen med ti eller flere i offentlig transport, supermarkeder og på arbejdspladser, men du skal holde 1-2 meters afstand til andre personer.



være sammen med ti eller flere i offentlig transport, supermarkeder og på arbejdspladser, men du skal holde 1-2 meters afstand til andre personer. Du må gerne købe ind i supermarkeder og gå på apoteket.



købe ind i supermarkeder og gå på apoteket. Du bør undgå offentlig transport i myldretiden.



undgå offentlig transport i myldretiden. Du skal have pladsbillet, hvis du vil rejse med intercitytog, lyntog eller regionaltog med DSB.



have pladsbillet, hvis du vil rejse med intercitytog, lyntog eller regionaltog med DSB. Du bør ikke betale med kontanter.



betale med kontanter. Du må ikke besøge patienter på sygehuse, plejehjem, bosteder eller lignende. Dette gælder foreløbigt på ubestemt tid.



besøge patienter på sygehuse, plejehjem, bosteder eller lignende. Dette gælder foreløbigt på ubestemt tid. Du må gerne besøge en døende plejehjemsbeboer, en kritisk syg patient eller et mindreårigt barn.

besøge en døende plejehjemsbeboer, en kritisk syg patient eller et mindreårigt barn. Du kan ikke forvente at blive behandlet på et sygehus, medmindre din tilstand er akut eller livstruende. Dette gælder foreløbigt på ubestemt tid.



at blive behandlet på et sygehus, medmindre din tilstand er akut eller livstruende. Dette gælder foreløbigt på ubestemt tid. Du må ikke komme til tandlæge. Alle tandlægeklinikker er lukket for ikke-kritiske behandlinger de næste tre måneder.

Man skal undgå myldretid.

UDDANNELSE OG ARBEJDE Dit barn må ikke komme i daginstitutioner som børnehaver og vuggestuer eller skoler og uddannelser som gymnasier og universiteter. Det gælder indtil 30. marts.



komme i daginstitutioner som børnehaver og vuggestuer eller skoler og uddannelser som gymnasier og universiteter. Det gælder indtil 30. marts. Du må ikke komme på arbejde, hvis du er offentligt ansat, medmindre du varetager en såkaldt "kritisk funktion". Det gælder fra 13. marts og to uger frem.



komme på arbejde, hvis du er offentligt ansat, medmindre du varetager en såkaldt "kritisk funktion". Det gælder fra 13. marts og to uger frem. Du bør arbejde hjemmefra, afspadsere eller afholde ferie, hvis du er privat ansat. Det gælder fra 13. marts og to uger frem.



Vuggestuer, børnehaver, skoler, gymnasier og universiteter er lukket. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

FRITID OG HYGGE Du må ikke besøge offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud eller lignende indendørs aktiviteter. Gælder fra 13. marts og to uger frem.



besøge offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud eller lignende indendørs aktiviteter. Gælder fra 13. marts og to uger frem. Du må ikke besøge selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund. Gælder fra 13. marts og to uger frem.



besøge selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund. Gælder fra 13. marts og to uger frem. Du må ikke dyrke sport i indendørs faciliteter, du må ikke tage i bade- og legelande, og du må ikke dyrke fitness i fitnesscentre. Gælder foreløbigt til 30. marts.



dyrke sport i indendørs faciliteter, du må ikke tage i bade- og legelande, og du må ikke dyrke fitness i fitnesscentre. Gælder foreløbigt til 30. marts. Du må ikke få klippet håret hos frisører, og du må ikke besøge massører og tatovører. Gælder foreløbigt til 30. marts.



få klippet håret hos frisører, og du må ikke besøge massører og tatovører. Gælder foreløbigt til 30. marts. Du må ikke spise på restauranter, og du må ikke besøge caféer, barer, værtshuse, diskoteker, natklubber eller vandpibecaféer. Gælder foreløbigt til 30. marts.



spise på restauranter, og du må ikke besøge caféer, barer, værtshuse, diskoteker, natklubber eller vandpibecaféer. Gælder foreløbigt til 30. marts. Du kan få leveret take-away fra restauranter og caféer.



få leveret take-away fra restauranter og caféer. Du må ikke tage i storcentre, stormagasiner eller arkader. Gælder foreløbigt til 30. marts.



tage i storcentre, stormagasiner eller arkader. Gælder foreløbigt til 30. marts. Du må ikke tage i store butikskæder som Ikea eller H&M. Begge koncerner har lukket alle deres butikker i Danmark på ubestemt tid.



tage i store butikskæder som Ikea eller H&M. Begge koncerner har lukket alle deres butikker i Danmark på ubestemt tid. Du må ikke tage i zoologiske haver. Alle landets zoologiske haver er lukket foreløbigt til 30. marts.



Alle fitnesscentre er lukket. Foto: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock

KIRKELIGE HANDLINGER Du må ikke komme til gudstjeneste i den danske folkekirke. De er aflyst på ubestemt tid.



komme til gudstjeneste i den danske folkekirke. De er aflyst på ubestemt tid. Du må ikke blive konfirmeret i den danske folkekirke. Det gælder indtil efter pinse.



blive konfirmeret i den danske folkekirke. Det gælder indtil efter pinse. Du må gerne arrangere dåb og vielse i kirken. Der må dog højst deltage ti personer inklusive præst og kirkebetjening.



arrangere dåb og vielse i kirken. Der må dog højst deltage ti personer inklusive præst og kirkebetjening. Du kan få arrangeret begravelse. Der tillades maksimalt adgang for én person per fire kvadratmeter gulvareal i kirkens skib.



Alle konfirmationer i Danmark er udskudt mindst til juni. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

REJSER Du bør ikke rejse ud af Danmark. Alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Dette gælder for rejser til alle verdens lande. Det er gældende indtil 13. april.



rejse ud af Danmark. Alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Dette gælder for rejser til alle verdens lande. Det er gældende indtil 13. april. Du bør returnere til Danmark, hvis du er dansker og er i udlandet.



returnere til Danmark, hvis du er dansker og er i udlandet. Du skal holde dig hjemme i 14 dage, hvis du returnerer til Danmark fra en udlandsrejse.



holde dig hjemme i 14 dage, hvis du returnerer til Danmark fra en udlandsrejse. Du må ikke komme ind i Danmark, medmindre du er dansk statsborger eller har ”et anerkendelsesværdigt formål”. Lukningen af de danske grænser gælder til og med 13. april.



Man skal ikke rejse ud af Danmark, og man skal skynde sig hjem, hvis man er ude at rejse. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Du kan læse Sundhedsstyrelsens anbefalinger her, de øvrige myndigheders anbefalinger her og regeringens retningslinjer og anbefalinger her.