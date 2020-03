Den Blå Avis sætter ind mod hamstring

Den Blå Avis har fjernet annoncer, hvor håndsprit, mundbind, gær og toiletpapir bliver udbudt til salg.

- Fordi vi ikke ønsker at medvirke til hamstring og vareknaphed, valgte vi at fjerne annoncerne, siger Tue Ansvig Sø, der er head of marketing and customer service hos Den Blå Avis, til TV 2.

Medarbejderne hos Den Blå Avis oplevede henover weekenden en stigning i antallet af annoncer, der for eksempel udbød håndsprit til salg.

- Det var et stort antal med høje priser, siger Tue Ansvig Sø.

DBA - Den blå avis har fjernet annoncer for blandt andet håndsprit fra sin onlineportal Foto: David Leth Williams/Ritzau Scanpix

Siden statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag meldte ud, at dele af det offentlige Danmark ville lukke ned, har mange tusinde danskere valgt at hamstre varer i supermarkederne.

Samtidig har flere hospitaler oplevet, at deres håndsprit og beskyttelsesudstyr bliver stjålet. Det har mandag ført til, at der bliver indført eksterne vagtværn ved alle hospitaler i Region Hovedstaden.

- Vi ved ikke, om der har været hælervarer til salg, siger Tue Ansvig Sø.

Han tilføjer:

- Vi ønsker, at folk opfører sig anstændigt.

Solgte en flaske håndsprit til 470 kroner

Med annulleringen af de salgsannoncer, hvor varer bliver udbudt til salg til overpris, følger Den Blå Avis i sin ejers fodspor.

I USA har eBay, der ejer Den Blå Avis, forbudt salg af ansigtsmasker og håndsprit på firmaets platform.

Amazon har ikke forbudt salget af varerne, men firmaet overvåger, om priserne er fornuftige. Det betyder, at Amazon – som Den Blå Avis – har fjernet tusinder af salgsannoncer, skriver New York Times

Det sidste mærkede brødrene Matt og Noah Colvin fra Chattanooga i Tennessee i USA.

1. marts – samme dag som første coronarelaterede dødsfald i USA blev bekræftet – tog de to brødre på en 2000 kilometer lang road trip rundt i Tennessee og Kentucky for at købe håndsprit og antibakterielle servietter.

Hjemme igen satte brødrene 300 flasker håndsprit til salg på Amazon. Flaskerne blev alle solgt til priser mellem 8 og 70 dollar – svarende til mellem godt 50 kroner og knap 470 kroner.

17.700 flasker håndsprit

Dagen efter annullerede Amazon brødrenes annoncer. De er nu brændt ind med 17.700 flasker håndsprit.

- Det er et kæmpe tilbageslag. Fra at være i en situation, hvor jeg kunne skabe en god finansiel situation for min familie, til: "Hvad pokker skal jeg gøre med alt det her?”, siger Matt Colvin til avisen.

Efterfølgende har Matt Colvin valgt at donere alle sine varer væk.

Hjemme i Danmark følger Den Blå Avis nøje myndighedernes anvisninger.

- Det er en helt ny situation for os. Vi følger den, og det kan godt være, at der kommer andre varer på listen, siger Tue Ansvig Sø.