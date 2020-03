Overblik: Sådan fordeler de corona-indlagte sig i landet

Otte smittede er indlagt i Region Midtjylland - to af dem er på intensiv afdeling. Foto: Lizabeth Menzies/AFP/Ritzau Scanpix

Der er sker en stor stigning i antallet af indlagte danskere med coronavirus, og stort set alle regioner har nu indlagte. I tre regioner er der desuden patienter på intensiv afdeling.

I Region Midtjylland er otte smittede indlagt, hvor af to er på intensiv.

Region Hovedstaden er den region i Danmark med flest indlagte.

De seneste dage er antallet af indlagte på de danske hospitaler steget fra sammenlagt 28 søndag til 62 mandag.

Det kom frem på et pressemøde mandag.

Den samlede stigning er dermed mere end en fordobling på et døgn.

Og det betyder, ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke, at antallet af smittede nu vokser med "meget stor hastighed".

- Epidemien er sået i det danske samfund, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).

Meget kritisk for sundhedsvæsen

Ministeren understregede på et pressemøde onsdag, at stigningstakten kan vokse sig til en stor udfordring for det danske sundhedsvæsen.

- Hvis vi fortsætter med at have en fordobling hver dag, vil det være meget, meget kritisk for vores sundhedsvæsen. Det vil vi ikke kunne håndtere, siger Magnus Heunicke.

Magnus Heunicke opfordrer til, at danskerne følger myndighedernes råd.

- Det er meget vigtigt, at alle nu tager det her til sig, også hvis man føler sig sund og rask. Det vil sige afstand – også når man handler ind i supermarkedet og står i kø, siger ministeren.

Forventer stigning i de kommende uger

898 er mandag konstateret smittet med coronavirus i Danmark.

Magnus Heunicke understreger, at der regnes med store mørketal, så langt flere i realiteten er smittet herhjemme. Det forventes også, at langt flere bliver smittet.

HVAD ER COVID-19 OG CORONAVIRUS? Corona er en familie af virusser, der kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene. De almindelige CoV er globalt udbredte og forekommer hyppigst efterår og vinter.

Der findes nu seks forskellige CoV, som kan smitte mennesker. MERS og SARS er mest sjældne og alvorlige.

Den aktuelle virus hedder SARS-CoV-2 og har sit udbrud fra Kina i december 2019.

og har sit udbrud fra Kina i december 2019. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) meddelte 11. februar 2020, at den sygdom, man får af det nye virus, har fået navnet covid-19.

Stigningen ventes ikke at falde lige foreløbig. Det vurderer Kåre Mølbak, direktør for Statens Serum Institut, til TV 2.

- Vi befinder os stadigvæk i epidemiens første eller anden uge. Vi forventer, at der vil ske en stigning over de kommende uger. Vi skal minimere den stigning så meget som muligt, siger Kåre Mølbak.

Han oplyser, at 600 personer patienter bliver undersøgt hver dag, og at i alt 5778 er blevet undersøgt i alt.