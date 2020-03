Corona: Sådan er du stillet, hvis du skal eller vil rejse

Hvordan er du stillet, hvis du skal på ferie? Bliv klogere her.

Midt i en global pandemi som den, vi oplever i øjeblikket med coronavirus, er det ikke uden risici at rejse ud i verden. Fly bliver aflyst, turismevirksomheder er i knæ, og alt fra koncerter og restauranter til konferencer er lukket eller aflyst.

Læs også COVID-19 LIVE: Regeringen holder pressemøde - sådan bliver det for børn og unge

Herhjemme opfordrer Udenrigsministeriet alle til at tænke sig godt om, inden de tager udenlands.

Men hvordan er du egentlig stillet, hvis du har bestilt en rejse eller skal afsted ? En del af svaret afhænger af, hvor farligt Udenrigsministeriet vurderer området, du ønsker at rejse til, til at være. Ministeriet arbejder med tre kategorier:

Røde områder: Udenrigsministeriet fraråder alle rejser.

Orange områder: Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser.

Gule områder: Udenrigsministeriet anbefaler, at man er ekstra forsigtig.

VERDEN

EUROPA

ASIEN

Du kan til enhver tid holde dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside.

TV 2 har herunder samlet informationer til rejsende fra Udenrigsministeriet, Forbruger Europa, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og en række af de største forsikringsselskaber.

___



HVIS DU OVERVEJER AT REJSE

Jeg kunne godt tænke mig at rejse til et af de gule områder på ferie. Kan jeg det?

Som udgangspunkt har Udenrigsministeriet på baggrund af coronaudbruddet markeret hele verden gul. Det vil sige, at man skal udvise ekstra forsigtighed. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke en 14 dages karantæne, når man kommer hjem fra et af de gule områder, ligesom de heller ikke fraråder rejser dertil, men de opfordrer til at man tænker sig godt om og eventuelt lader være med at rejse. Situationen udvikler sig hurtigt, og man skal løbende holde sig opdateret om de lokale myndigheders tiltag.

Jeg kunne godt tænke mig at rejse til et af de orange områder på ferie. Kan jeg det?

Når et område er orange, betyder det, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til området. På et pressemøde 10. marts sagde direktøren for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet, Erik Brøgger Rasmussen, i ret tydelige vendinger, at man skal lade være med at rejse til områder og lande, der er orange. Kommer man hjem fra et orange område, skal man dog ikke i karantæne.

Jeg kunne godt tænke mig at rejse til et af de røde områder på ferie. Kan jeg det?

Det korte svar er nej. Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til de røde områder, og selvom der er tale om anbefalinger, frarådes alle rejser til disse områder af en grund. Al flytrafik fra de røde områder til Danmark er indstillet – i første omgang indtil 25. marts – og når man kommer hjem fra et rødt område, skal man i 14 dages karantæne.

Kan jeg booke påske- eller sommerferie?

Virusudbruddet udvikler sig fra dag til dag, og ingen ved, hvordan det ser ud om en uge, en måned eller et halvt år. Derfor er det også svært at sige. Men booker du ferie til et område, der i øjeblikket er rødt - og stadigvæk er rødt, når du skal rejse - så er du forholdsvist dårligt stillet, fordi du så har været bekendt med situationen, da du bookede.

_____

HVIS DU ALLEREDE HAR BESTILT

Jeg har bestilt en ferie til et gult område. Kan jeg tage afsted?

Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser til gule områder, men de opfordrer til, at man er ekstra forsigtig. Et gult område er således ikke et lukket land, og man kan fortsat flyve dertil og holde ferie, men ministeriet opfordrer til, at man lader være. Ingen af de største forsikringsselskabers afbestillingsforsikringer dækker gule områder. Hvis du selv ønsker at aflyse din tur, har du som udgangspunkt ikke krav på at få dine penge tilbage. Du kan dog få nogle skatter og afgifter retur. Læs mere om det her.

Jeg har allerede bestilt ferie til et orange område. Kan jeg tage afsted?

Orange betyder, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Der er ingen fast definition på ikke-nødvendig, men ministeriet har ret klart frarådet det, og de fem største forsikringsselskabers afbestillingsforsikring - Tryg, Topdanmark, Codan, Alm. Brand og Gjensidige – dækker alle orange områder.

Jeg har allerede bestilt en ferie til et rødt område. Kan jeg tage afsted?

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til de røde områder, uanset anledningen. Der flyver i en periode ikke fly til Danmark fra de røde områder, og hvis du kommer hjem herfra, skal du i 14 dages karantæne. Hos de fem største forsikringsselskaber - Tryg, Topdanmark, Codan, Alm. Brand og Gjensidige – dækker afbestillingsforsikringen områder, ministeriet har vurderet til at være røde.

Hvem skal betale, hvis jeg ikke har en afbestillingsforsikring?

Har du ikke nogen afbestillingsforsikring, men er nervøs og vil ikke rejse til en af de gule zoner, så vil regningen hænge på dig selv. Er området, du har bestilt en ferie til, enten orange eller rødt, er der forskel på, om du har bestilt en såkaldt pakkerejse eller flyrejse, hotel og så videre separat. Det kan du læse mere om i næste punkt. Tjek desuden, om du måske har en rejseforsikring gennem for eksempel dit betalingskort eller din indboforsikring.

Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg har bestilt en pakkerejse?

En pakkerejse er defineret som en rejse, hvor mindst to af de følgende fire ting er booket samtidigt: transport, indkvartering,, turismemæssige ydelser (for eksempel billet til fodboldkamp eller en koncert) og billeje. Dette område er forholdsvist tæt reguleret, og fraråder Udenrigsministeriet rejser til et område, har du ret til at få pengene fra din pakkerejse tilbage.

Hvilke muligheder har jeg, hvis jeg har bestilt fly separat?

Har du ikke købt en pakkerejse, opfordrer Forbruger Europa til, at man går i dialog med sit flyselskab. Måske kan det lade sig gøre at ombooke, eller du kan få refunderet din billet. Om ikke andet har du krav på at få de penge, der går til flyafgifter og -skatter tilbage, hvis du ikke benytter dig af din flybillet. Læs mere om det her.

_____



HVIS DU ER TAGET AF STED

Kan jeg risikere at strande i et land, der i øjeblikket er gult?

Situationen udvikler sig hurtigt, og intet er skrevet i sten. Rejser man ud, skal man følge tæt med i de lokale myndigheders udmeldinger, for de kan indføre restriktioner med kort varsel. Ifølge Udenrigsministeriet kan restriktionerne være tvungen karantæne, aflysning af flyafgange, lukning af grænseovergange eller andet. Strander du i udlandet, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral hele døgnet.

Kan jeg kræve at komme hjem, hvis Udenrigsministeriet ændrer vurdering af min destination?

Går det land, hvor du opholder dig, fra gult til orange eller fra orange til rødt, er der god grund til at overveje, om du skal tilbage til Danmark. Men du har ikke krav på at komme med det første fly ud af landet. Man skal i stedet gå i dialog med rejseselskabet om, hvordan man bedst håndterer situationen.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er på ferie i et orange eller rødt land eller område?

Søndag 8. marts var meldingen fra Udenrigsministeriet klar til de danskere, der befandt sig i for eksempel det røde område Norditalien: Kom hjem hurtigst muligt. Der er lukket for flyvninger til Danmark fra de røde områder, og ifølge Udenrigsministeriet kan rejsevejledningerne ændre sig hurtigt.

Kan jeg risikere at blive sendt i karantæne?

Kommer du hjem fra et rødt område, skal du ifølge Sundhedsstyrelsen blive hjemme i 14 dage. Derudover har en del arbejdspladser deres egne skrappere regler, så selvom myndighederne ikke vurderer, at du nødvendigvis skal i karantæne, kan du være ude for, at din arbejdsgiver ikke vil lade dig møde op på arbejde efter hjemkomst. I så fald kan du selv komme til at skulle betale den manglende løn, og alternativt skal du stå til rådighed for hjemmearbejde i det omfang, det kan lade sig gøre.

HVAD ER 'IKKE-NØDVENDIGE' REJSER? Der er ikke nogen fast definition af ikke-nødvendige rejser. Det skal vurderes individuelt fra person til person.

En nødvendig rejse kan for eksempel være en vigtig forretningsrejse eller et vigtigt familiebesøg, skriver Udenrigsministeriet på sin hjemmeside.



Direktøren for Udenrigsministeriets borgerservice har dog sagt, at man ikke skal rejse til orange områder heller.



Forskellen på røde og orange områder er i øjeblikket, at man ikke skal i karantæne, hvis man kommer hjem fra et orange område. Det skal man, hvis man kommer fra et rødt område.​​​​

Kilder: Forbruger Europa (leder Lars Arent), forbrug.dk (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), Tryg, Topdanmark, Codan, Alm. Brand og Gjensidige.