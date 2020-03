Udsigt til kompensation skaber ikke ro hos koncertarrangør

Situationen med coronavirus har ikke kun skabt bekymring i befolkningen.

Også arrangører af festivaler og koncerter står lige nu i en uvis situation, efter myndighederne har anbefalet at aflyse arrangementer med flere end 1.000 personer.

Nu siger erhvervsminister Simon Kollerup (S), at han er klar til at kompensere for en del af de tab, koncertarrangører måtte lide, hvis de aflyser en koncert på baggrund af myndighedernes anbefalinger.

Men udmeldingen skaber ikke mere ro hos Claus Visbye, der er direktør for Horsens and Friends, der arrangerer koncerter.

- Vi ved ingenting endnu, for ministeren har ikke lovet noget. Han har kun sagt, at han vil se på det. Det kan både være en lille eller en stor slat penge, og det er sandsynligvis ikke nok til at dække tab og manglende indtjening, siger Claus Visbye til TV SYD.

15.000 solgte billetter

Claus Visbye kan ikke forstå, at regeringen er kommet med en anbefaling i stedet for et påbud.

- Hvis regeringen var kommet med et påbud, ville vi være bedre stillet end nu. Lige nu påføres vi jo tab, hvis vi ikke kan komme ud af de kontrakter, vi er i, siger direktøren.

Inden for to uger har Horsens and Friends fire store arrangementer med Niels Hausgaard og Bryan Adams, der hver har to koncerter. Her har arrangøren solgt op til 15.000 billetter.

- Hvis man skal ud af en kontrakt med en artist, så skal der være en virkelig god grund til det. Der kan et påbud fra en regering være god at gå ind i en forhandling med, fordi det er ude af artistens og arrangørens hænder. Det er sværere, når det kun er en anbefaling, siger Claus Visbye til TV SYD.