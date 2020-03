Stor halfest aflyst på grund af smittefare

Spektrum-hallen i Odder var allerede blevet gjort klar til aftenens store fest. Bordene var dækket, scenen var sat op, og hallen var pyntet.

Men så tikkede en besked ind fra Odder Kommune: Aftenens hyldestfest for byens frivillige er aflyst.

Læs også Sådan er dine rettigheder, hvis smittefare aflyser dit arrangement

- Jeg var lige kommet hjem og havde sat mig godt i stolen efter at have været henne og gøre klar, og så fik jeg et opkald med beskeden: Odder Kommune har aflyst, så du kan godt komme og hjælpe med at rydde op igen, siger halinspektør ved Odder Spektrum, Bo Kristensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det eneste rigtige

Hyldestfesten blev aflyst, efter Regeringen fredag formiddag anbefalede, at alle arrangementer med mere end 1000 deltagere blev aflyst.

Selvom der kun var 750 tilmeldte til frivillige-festen, vurderede Odder Kommune alligevel, at festen skulle aflyses.

Læs også Kira er skræmt - frygter at dø af corona-virus

- Med et deltagertal på 750 er vi så tæt på den anbefaling, som er udmeldt fra Statsministeriet, at vi synes, at det eneste rigtige var at aflyse arrangementet. Vi har i øvrigt rådgivet os med Østjyllands Brandvæsen, som også sagde, at det var det rigtige at gøre i situationen, siger sekretariatschef i Odder Kommune, Morten Møller, til TV2 ØSTJYLLAND.

Flere arrangementer i Østjylland er blevet aflyst i løbet af fredag som resultat af Regeringens udmelding.

Meningsløs oprydning

Til den aflyste fest i Odder skulle otte priser for flotte frivillige indsatser uddeles. En fest som flere havde set frem til.

Det er træls, når man havde regnet med at skulle have en folkefest i byen, og så lige pludselig fiser det hele ud i ingenting. Bo Kristensen, Halinspektør ved Odder Spektrum

Og det er da heller ikke det samme at rydde op efter en fest, som aldrig er blevet afholdt.

- Det er selvfølgelig lidt sjovere, når man ved, at det har været brugt til noget, og man ved, at der er nogle, som har haft en god oplevelse på scenen i mellemtiden, siger halinspektøren.

Læs også Nikolaj tog en dum beslutning og blev lam: Nu advarer han andre

Odder Kommune skal nu gøre status både økonomisk, men også i timer af frivilligt arbejde i forbindelse med tilblivelsen af aftenens aflyste fest, som er gået til spilde.

- Det er træls, når man havde regnet med at skulle have en folkefest i byen, og så lige pludselig fiser det hele ud i ingenting, siger Bo Kristensen og fortsætter:

- Og jeg kan se, at der heller ikke er tilskuere til X-faktor i aften, så fjernsynet kan ikke engang opveje noget her.

Her kan du se myndighedernes råd til at forebygge smitte som deltager til større arrangementer. Kilde: coronasmitte.dk